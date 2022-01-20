Конгрессмены США подготовили новый пакет санкций против России

В проекте отмечено, что конгрессмены выступают против дальнейших переговоров по стратегической стабильности до тех пор, пока Россия не прекратит «аннексию Крыма». Один из инициаторов проекта, сенатор Джим Бэнкс, предлагает прекратить переговоры по кибербезопасности, пока не прекратятся «атаки на американские ведомства».