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Конгрессмены США подготовили новый пакет санкций против России

Ведомости

Сенаторы от республиканской партии США подготовили новый пакет санкций против России, в котором предлагается признать страну «спонсором терроризма». Соответствующий документ, который получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина», опубликовала газета The Washington Post.

Согласно законопроекту, Россия объявляется «спонсором терроризма» за поддержку самопровозглашенных республик Донбасса. Помимо этого, «вооруженные формирования», которые действуют на территории Донбасса, также предлагается признать «террористическими организациями».

В проекте отмечено, что конгрессмены выступают против дальнейших переговоров по стратегической стабильности до тех пор, пока Россия не прекратит «аннексию Крыма». Один из инициаторов проекта, сенатор Джим Бэнкс, предлагает прекратить переговоры по кибербезопасности, пока не прекратятся «атаки на американские ведомства».

Законопроект предусматривает как введение персональных санкций в отношении высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов, так и ограничения против операций с российским госдолгом и газопровода «Северный поток — 2». В предложенный персональный санкционный список попали мэр Москвы Сергей Собянин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин и другие лица.

Ранее свои пакеты санкций против России представили сенаторы от республиканской и демократической партий — Марко Рубио и Роберт Мендес. Проект Рубио предполагает введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, вводит запрет на использование системы SWIFT российскими банками на и запуск «Северного потока — 2».

Проект демократов предполагал введение санкций против президента РФ, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. В нем также упоминались ограничения против «Северного потока — 2».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отмечала, что военная помощь США Украине и проект пакета новых санкций США против РФ продолжают деструктивную линию Вашингтона на поддержку киевских властей. Она также указала на «все более антироссийскую позицию» Евросоюза и нежелание ЕС помочь в разрешении внутриукраинского кризиса.

Ранее по теме: Захарова назвала причину сообщений СМИ о возможном нападении России на Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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