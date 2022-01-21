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Блинкен рассказал об ожиданиях от переговоров с Лавровым по безопасности

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен не ожидает прорывов от переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым 21 января, но надеется узнать, к чему Москва пришла по итогам консультаций с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом Блинкен заявил в интервью телеканалу ZDF, текст которого опубликовал госдепартамент.

«Я не ожидаю никаких прорывов <…> Я думаю, что это важный момент для того, чтобы оценить с министром иностранных дел Лавровым, где мы находимся, посмотреть, какие выводы Россия делает из этих дипломатических бесед, чтобы точно сказать России, где мы находимся – и где находятся все наши союзники и партнеры», — заявил Блинкен. Он отметил, что после переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ у всех сторон было время обдумать услышанное и проконсультироваться: у российской стороны – с президентом Владимиром Путиным, а у США – с союзниками и партнерами.

По словам Блинкена, американская сторона рассчитывает донести до России общую позицию США, своих союзников и партнеров. В ходе переговоров с Лавровым американская делегация рассчитывает понять, можно ли дальше следовать путем дипломатии для разрешения кризиса.

Российско-американские консультации прошли в Женеве 10 января, за ними 12 января последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — дискуссии по линии ОБСЕ в Вене. По итогам переговоров соглашения по ключевым требованиям России — гарантий невступления в НАТО Украины и Грузии, отвода военной инфраструктуры альянса из Восточной Европы и вывоза с континента американского ядерного оружия — достичь не удалось. По словам Лаврова, Россия до сих пор ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности.

Ранее по теме: МИД подтвердил переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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