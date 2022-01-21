Блинкен рассказал об ожиданиях от переговоров с Лавровым по безопасности

«Я не ожидаю никаких прорывов <…> Я думаю, что это важный момент для того, чтобы оценить с министром иностранных дел Лавровым, где мы находимся, посмотреть, какие выводы Россия делает из этих дипломатических бесед, чтобы точно сказать России, где мы находимся – и где находятся все наши союзники и партнеры», — заявил Блинкен. Он отметил, что после переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ у всех сторон было время обдумать услышанное и проконсультироваться: у российской стороны – с президентом Владимиром Путиным, а у США – с союзниками и партнерами.