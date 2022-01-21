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МИД допустил подключение США к урегулированию конфликта на Донбассе

Ведомости

Российская сторона не возражает против подключения США к мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, если Вашингтон будет побуждать Киев выполнять свои обязательства, установленные минскими договоренностями, говорится в ответах МИДа на вопросы СМИ, опубликованных на сайте министерства.

«До 2018 г. мы поддерживали достаточно конструктивные контакты с США, понимая, что они обладают существенным влиянием на Киев и могут побудить его к выполнению минских договоренностей. Не возражаем против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования и сейчас», — заявили в МИДе.

В министерстве отметили, что участие Вашингтона должно иметь положительную «добавочную стоимость», то есть США должны будут побудить власти Украины выполнять свои обязательства согласно минским договоренностям.

На вопрос о присоединении Вашингтона к «нормандскому формату» в МИДе ответили, что эта площадка уже сформировалась и работает восьмой год. «Насколько нам известно, наши сопосредники – Германия и Франция – предпочли бы сохранить ее в том виде, в котором она существует в настоящее время», — добавили в министерстве.

Ранее замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что министерство не понимает, с чем США могут «прийти» в нормандский формат, нацеленный на урегулирование ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что МИД никогда не выступал против вхождения США в «нормандскую четверку». Сейчас в ней Россия, Франция, Германия и Украина.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе зашли в тупик. По ее словам, страны НАТО сейчас «накачивают оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны». Кроме того, миру в данной области не способствует решение Совета Евросоюза выделить 31 млн евро на военно-техническую помощь Украине.

В начале января замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил в интервью ТАСС, что Россия готова обсуждать Украину с Вашингтоном в любом формате при понимании безальтернативности минских соглашений.

Ранее по теме: МИД заявил о готовности работать с США по Украине в любом формате

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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