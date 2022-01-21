МИД допустил подключение США к урегулированию конфликта на Донбассе

На вопрос о присоединении Вашингтона к «нормандскому формату» в МИДе ответили, что эта площадка уже сформировалась и работает восьмой год. «Насколько нам известно, наши сопосредники – Германия и Франция – предпочли бы сохранить ее в том виде, в котором она существует в настоящее время», — добавили в министерстве.