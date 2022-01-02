МИД заявил о готовности работать с США по Украине в любом формате
Россия готова обсуждать Украину с Вашингтоном в любом формате при понимании безальтернативности минских соглашений. Такое заявление в интервью ТАСС сделал заместитель главы МИД России Андрей Руденко, говоря о возможности возобновления двусторонних консультаций РФ и США по Украине.
По словам дипломата, такой вопрос «следует адресовать прежде всего американским партнерам».
«Мы со своей стороны готовы сотрудничать в любом формате на основе поддержанного Вашингтоном принципа безальтернативности минских соглашений и невозможности урегулировать конфликт без предоставления особого статуса Донбассу. Разумеется, при том понимании, что участие американской стороны действительно будет иметь позитивную "добавленную стоимость", — сказал он.
Руденко напомнил, что Россия уже выступала с предложением провести в рамках нормандского формата встречу с участием представителей Донецка и Луганска, но власти «позитивного ответа не получили».
Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что МИД не понимает, с чем США могут «прийти» в нормандский формат, нацеленный на урегулирование ситуации в Донбассе. Он подчеркнул, что МИД никогда не выступал против вхождения США в «нормандскую четверку». Сейчас в ней Россия, Франция, Германия и Украина.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе зашли в тупик. По ее словам, страны НАТО сейчас «накачивают оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны». Кроме того, миру в данной области не способствует решение Совета Евросоюза выделить 31 млн евро на военно-техническую помощь Украине.