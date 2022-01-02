МИД заявил о готовности работать с США по Украине в любом формате

Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что МИД не понимает, с чем США могут «прийти» в нормандский формат, нацеленный на урегулирование ситуации в Донбассе. Он подчеркнул, что МИД никогда не выступал против вхождения США в «нормандскую четверку». Сейчас в ней Россия, Франция, Германия и Украина.