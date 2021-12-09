МИД усомнился в необходимости присоединения США к нормандскому формату

«Мы не совсем понимаем, с чем американцы могут прийти в этот формат, и не очень представляем себе, готовы ли они делать то, что является абсолютным императивом, то есть сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению минского комплекса мер», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).