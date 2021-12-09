МИД усомнился в необходимости присоединения США к нормандскому формату
Министерство иностранных дел России на данный момент не понимает, с чем США могут «прийти» в нормандский формат, нацеленный на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил журналистам замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
«Мы не совсем понимаем, с чем американцы могут прийти в этот формат, и не очень представляем себе, готовы ли они делать то, что является абсолютным императивом, то есть сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению минского комплекса мер», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
При этом Рябков подчеркнул, что МИД никогда не выступал против вхождения США в «нормандскую четверку». Сейчас в ней Россия, Франция, Германия и Украина.
Ранее сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на сегодняшний день зашли в тупик. По ее словам, страны НАТО сейчас «накачивают оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны». Кроме того, миру в данной области не способствует решение Совета Евросоюза выделить 31 млн евро на военно-техническую помощь Украине, отметила представитель МИДа.
Также Захарова со ссылкой на данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявила, что Киев наращивает силы на линии соприкосновения в Донбассе и перебрасывает туда тяжелое вооружение, в том числе крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику. Продолжается также использование беспилотников, добавила она.