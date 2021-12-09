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Рябков допустил повторение Карибского кризиса

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможность повторения Карибского кризиса. Его слова передает «РИА Новости».

«До этого может дойти. Вполне. Если, как говорится, товарищи не понимают с той стороны и будет все продолжаться как идет, мы вполне можем по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем. Это будет вообще провал дипломатии, но время еще есть попробовать договориться на здравой основе», — сказал Рябков журналистам.

По его словам, Москва считает необходимым отодвинуть от себя угрозу, исходящую от стран Запада.

«Для нас ситуация реально ухудшилась вследствие того, что наши оппоненты, наши противники, ранее дававшиеся нам обещания, обязательства грубым образом нарушили. Это недопущение военной деятельности в разных аспектах поблизости от наших границ, недопущение военно-технического освоения нашими противниками соответствующих территорий и акваторий, что мы наблюдаем все больше и больше, то есть, по большому счету, отодвинуть угрозу от наших рубежей», — добавил Рябков.

В апреле заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и США в последние годы фактически вернулись в эпоху холодной войны. В этом контексте он также напомнил о Карибском кризисе 1962 г.: тогда СССР в ответ на действия США развернул стратегическое наступательное вооружение на Кубе. США взяли остров в морскую блокаду с помощью военных кораблей и готовили полноценное вторжение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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