Рябков допустил повторение Карибского кризиса

«До этого может дойти. Вполне. Если, как говорится, товарищи не понимают с той стороны и будет все продолжаться как идет, мы вполне можем по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем. Это будет вообще провал дипломатии, но время еще есть попробовать договориться на здравой основе», — сказал Рябков журналистам.