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Посольство назвало безответственными слова сенатора США о ядерном ударе

Ведомости

Посольство России в США назвало безответственным заявление сенатора США Роджера Уикера, который не исключил возможность военных действий, вплоть до применения ядерного оружия против России, в случае обострения ситуации на Украине. Заявление посольства опубликовано в его аккаунте в Facebook.

«Подобные высказывания – безответственны. Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 г. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — заявили в посольстве.

Дипломаты отметили, что сенатор представляет штат Миссисипи, в котором расположены отделения компаний, производящих вооружение, в том числе Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Atomics. «В этой связи возникают вопросы. Чьи интересы продвигает сенатор, призывая к войне – украинцев или ВПК США? Разве можно позволить, чтобы интересы наживы на производстве вооружений доминировали над стремлением народов обезопасить себя от угрозы ракетно-ядерной войны?» — подчеркнули в посольстве.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили контуры возможного снижения напряженности, странам предстоит работа по согласованию долгосрочных гарантий безопасности, отметили в посольстве. Обсуждение, по данным посольства, требует спокойствия и демонстрации готовности к компромиссу, а подобные заявления вряд ли помогут преодолеть острую фазу российско-американских отношений. 

Ранее Путин предложил провести переговоры о достижении договоренностей, которые бы исключали дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих безопасности России вооружений в непосредственной близости от ее территории. Путин называл размещение военной инфраструктуры стран Запада на Украине «красной линией», Байден позже заявил, что не признает «ничьи красные линии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных