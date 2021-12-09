Посольство назвало безответственными слова сенатора США о ядерном ударе
Посольство России в США назвало безответственным заявление сенатора США Роджера Уикера, который не исключил возможность военных действий, вплоть до применения ядерного оружия против России, в случае обострения ситуации на Украине. Заявление посольства опубликовано в его аккаунте в Facebook.
«Подобные высказывания – безответственны. Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 г. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — заявили в посольстве.
Дипломаты отметили, что сенатор представляет штат Миссисипи, в котором расположены отделения компаний, производящих вооружение, в том числе Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Atomics. «В этой связи возникают вопросы. Чьи интересы продвигает сенатор, призывая к войне – украинцев или ВПК США? Разве можно позволить, чтобы интересы наживы на производстве вооружений доминировали над стремлением народов обезопасить себя от угрозы ракетно-ядерной войны?» — подчеркнули в посольстве.
7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили контуры возможного снижения напряженности, странам предстоит работа по согласованию долгосрочных гарантий безопасности, отметили в посольстве. Обсуждение, по данным посольства, требует спокойствия и демонстрации готовности к компромиссу, а подобные заявления вряд ли помогут преодолеть острую фазу российско-американских отношений.
Ранее Путин предложил провести переговоры о достижении договоренностей, которые бы исключали дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих безопасности России вооружений в непосредственной близости от ее территории. Путин называл размещение военной инфраструктуры стран Запада на Украине «красной линией», Байден позже заявил, что не признает «ничьи красные линии».