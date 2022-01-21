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Песков назвал абсурдным новый законопроект сенаторов США о санкциях против России

Ведомости

Новый законопроект сенаторов в США о санкциях против России абсурден как по предлагаемым в нем мерам, так и по своему содержанию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Законодатели американские упражняются кто на что горазд. Чем больше подобных проектов абсурдных по своему содержанию, абсурдных по предлагаемым мерам, тем больше эти идеи девальвируется. Поэтому, конечно, уже считаем нецелесообразным каждое подобное упражнение комментировать», — сказал Песков журналистам.

20 января сенаторы от республиканской партии США подготовили новый пакет санкций против России под названием «Акт о привлечении к ответственности Путина». В нем предлагается признать Россию «спонсором терроризма» за поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Помимо этого, «вооруженные формирования», которые действуют на территории Донбасса, также предлагается признать «террористическими организациями».

Ранее свои пакеты санкций против России представили сенаторы от республиканской и демократической партий — Марко Рубио и Роберт Мендес. Проект Рубио предполагает введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, вводит запрет на использование системы SWIFT российскими банками на и запуск «Северного потока — 2».

Проект демократов предполагал введение санкций против президента РФ, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. В нем также упоминались ограничения против «Северного потока — 2».

Ранее по теме: Конгрессмены США подготовили новый пакет санкций против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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