Песков назвал абсурдным новый законопроект сенаторов США о санкциях против России
Новый законопроект сенаторов в США о санкциях против России абсурден как по предлагаемым в нем мерам, так и по своему содержанию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Законодатели американские упражняются кто на что горазд. Чем больше подобных проектов абсурдных по своему содержанию, абсурдных по предлагаемым мерам, тем больше эти идеи девальвируется. Поэтому, конечно, уже считаем нецелесообразным каждое подобное упражнение комментировать», — сказал Песков журналистам.
20 января сенаторы от республиканской партии США подготовили новый пакет санкций против России под названием «Акт о привлечении к ответственности Путина». В нем предлагается признать Россию «спонсором терроризма» за поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Помимо этого, «вооруженные формирования», которые действуют на территории Донбасса, также предлагается признать «террористическими организациями».
Ранее свои пакеты санкций против России представили сенаторы от республиканской и демократической партий — Марко Рубио и Роберт Мендес. Проект Рубио предполагает введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, вводит запрет на использование системы SWIFT российскими банками на и запуск «Северного потока — 2».
Проект демократов предполагал введение санкций против президента РФ, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. В нем также упоминались ограничения против «Северного потока — 2».