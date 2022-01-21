Песков назвал абсурдным новый законопроект сенаторов США о санкциях против России

«Законодатели американские упражняются кто на что горазд. Чем больше подобных проектов абсурдных по своему содержанию, абсурдных по предлагаемым мерам, тем больше эти идеи девальвируется. Поэтому, конечно, уже считаем нецелесообразным каждое подобное упражнение комментировать», — сказал Песков журналистам.