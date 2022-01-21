В Женеве начались переговоры Лаврова и Блинкена
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена начались в Женеве, стороны обсудят гарантии безопасности в Европе, сообщили «РИА Новости».
Планируется, что переговоры России и США продлятся несколько часов, после чего Лавров и Блинкен дадут пресс-конференции отдельно друг от друга. Затем планируются их встречи с президентом Швейцарии и по совместительству министром иностранных дел страны Игнацио Кассисом.
Накануне в интервью телеканалу ZDF Блинкен заявил, что не ждет прорывов от переговоров с Лавровым. По его словам, стороны встретятся, чтобы посмотреть, где они находятся и какие выводы Россия сделала из дипломатических переговоров. Перед переговорами Лавров также заявил, что не ждет от этой встречи прорывов, но ждет ответов на российские предложения, передает ТАСС.
Российско-американские консультации прошли в Женеве 10 января, за ними 12 января последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — дискуссии по линии ОБСЕ в Вене. По итогам переговоров соглашения по ключевым требованиям России — гарантий невступления в НАТО Украины и Грузии, отвода военной инфраструктуры альянса из Восточной Европы и вывоза с континента американского ядерного оружия — достичь не удалось. По словам Лаврова, Россия до сих пор ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности.