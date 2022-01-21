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В Женеве начались переговоры Лаврова и Блинкена

Ведомости

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена начались в Женеве, стороны обсудят гарантии безопасности в Европе, сообщили «РИА Новости».

Планируется, что переговоры России и США продлятся несколько часов, после чего Лавров и Блинкен дадут пресс-конференции отдельно друг от друга. Затем планируются их встречи с президентом Швейцарии и по совместительству министром иностранных дел страны Игнацио Кассисом.

Накануне в интервью телеканалу ZDF Блинкен заявил, что не ждет прорывов от переговоров с Лавровым. По его словам, стороны встретятся, чтобы посмотреть, где они находятся и какие выводы Россия сделала из дипломатических переговоров. Перед переговорами Лавров также заявил, что не ждет от этой встречи прорывов, но ждет ответов на российские предложения, передает ТАСС.

Российско-американские консультации прошли в Женеве 10 января, за ними 12 января последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — дискуссии по линии ОБСЕ в Вене. По итогам переговоров соглашения по ключевым требованиям России — гарантий невступления в НАТО Украины и Грузии, отвода военной инфраструктуры альянса из Восточной Европы и вывоза с континента американского ядерного оружия — достичь не удалось. По словам Лаврова, Россия до сих пор ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности.

Ранее по теме: Блинкен рассказал об ожиданиях от переговоров с Лавровым по безопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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