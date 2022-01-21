Шойгу предложил министру обороны Британии провести переговоры в Москве
Министр обороны России Сергей Шойгу предложил своему британскому коллеге Бену Уоллесу провести переговоры в Москве, сообщает пресс-служба военного ведомства.
«Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время», — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе отметили, что такое предложение российской стороны делается в ответ на приглашение в адрес Шойгу посетить Лондон.
«Возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе», — отметил российский министр в ответном письме, напомнив, что «возможность конструктивного диалога была продемонстрирована сторонами в ходе визита российской делегации в Лондон в 2013 г.».