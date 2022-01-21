Шойгу предложил министру обороны Британии провести переговоры в Москве

«Возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе», — отметил российский министр в ответном письме, напомнив, что «возможность конструктивного диалога была продемонстрирована сторонами в ходе визита российской делегации в Лондон в 2013 г.».