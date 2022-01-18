Лавров призвал Блинкена прекратить разговоры о «вторжении» России на Украину
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора призвал государственного секретаря США Энтони Блинкена перестать тиражировать сообщения о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину. Об этом говорится на сайте российского ведомства.
«В контексте ситуации на юго-востоке Украины министр призвал госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме минские соглашения», — сказано в заявлении по итогам беседы чиновников.
Ранее руководитель пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Блинкен и Лавров обсудили прошедшие на прошлой неделе переговоры по архитектуре европейской безопасности. В МИДе уточнили, что диалог состоялся по инициативе Вашингтона.
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске военнослужащих и техники к границам Украины. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории.
Несмотря на заявления Москвы, США стали говорить о санкциях, которые будут введены в отношении России в случае вторжения той на Украину. В частности, 14 января сенатор Марко Рубио представил проект «Закона о сдерживании авторитарных военных действий 2022», который предполагает в том числе введение персональных санкций против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу и других представителей руководства страны. Также в документе идет речь о запрете на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, санкциях против международной межбанковской системы SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям», попавшим под ограничительные меры, а также против газопровода «Северный поток — 2». Незадолго до этого схожие инициативы предложила группа сенаторов во главе с Робертом Мендесом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные предложения можно приравнять к инициативе по разрыву отношений между государствами.