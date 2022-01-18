Блинкен и Лавров обсудили Украину и ход переговоров по безопасности
Главы внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкен и Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили прошедшие на прошлой неделе переговоры по архитектуре европейской безопасности. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы госдепа США Неда Прайса.
Сообщается, что Блинкен подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий по деэскалации ситуации на Украине, военную агрессию против которой, как утверждают в Вашингтоне, планирует Россия.
Кроме того, он отметил «нерушимую приверженность» США принципам суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также заявил, что в дальнейших переговорах по ситуации на Украине и по безопасности в Европе должны участвовать европейские страны и представители Киева.
Российско-американские консультации прошли в Женеве 10 января, за ними 12 января последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — дискуссии по линии ОБСЕ в Вене. По итогам переговоров соглашения по ключевым требованиям России — гарантий невступления в НАТО Украины и Грузии, отвода военной инфраструктуры альянса из Восточной Европы и вывоза с континента американского ядерного оружия — достичь не удалось. По словам Лаврова, Россия до сих пор ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности.
Сегодня Лавров встретился в Москве с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Они обсудили российские предложения по безопасности к США и НАТО, а также ситуацию на Украине. Днем ранее Бербок посетила Киев с первым официальным визитом в должности министра иностранных дел ФРГ. Там она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудила с ним возможное проведение саммита в «нормандском формате», а также укрепление энергетической безопасности Украины, зеленую энергетику и евроатлантическую интеграцию, передавал офис украинского президента.
Ранее во вторник в МИД РФ сообщили, что в настоящий момент прорабатывается возможность переговоров Лаврова и Блинкена. Возможная дата встречи не называется. Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США будет готова огласить детали дальнейших шагов по переговорам с Россией на следующей неделе.