Генсек НАТО предложил России продолжить переговоры по безопасности

«Сейчас главная задача – продвинуться на политическом направлении. Союзники по НАТО готовы снова встретиться с Россией. Сегодня я пригласил Россию и союзников по НАТО принять участие в серии встреч в рамках Совета Россия – НАТО в ближайшем будущем, чтобы обсудить наши озабоченности, но также выслушать и российские озабоченности», — сказал Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.