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Генсек НАТО предложил России продолжить переговоры по безопасности

Ведомости

Страны НАТО готовы продолжить встречи с Россией для обсуждения вопросов безопасности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального секретаря военного блока Йенса Столтенберга.

«Сейчас главная задача – продвинуться на политическом направлении. Союзники по НАТО готовы снова встретиться с Россией. Сегодня я пригласил Россию и союзников по НАТО принять участие в серии встреч в рамках Совета Россия – НАТО в ближайшем будущем, чтобы обсудить наши озабоченности, но также выслушать и российские озабоченности», — сказал Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток. Также Россия потребовала возвращения НАТО в границы 1997 г.

Российские предложения обсуждались 12 января на заседании Совета Россия — НАТО. Им предшествовали консультации России и США 10 января в Женеве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. 13 января в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ. Тогда Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных