Генсек НАТО предложил России продолжить переговоры по безопасности
Страны НАТО готовы продолжить встречи с Россией для обсуждения вопросов безопасности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального секретаря военного блока Йенса Столтенберга.
«Сейчас главная задача – продвинуться на политическом направлении. Союзники по НАТО готовы снова встретиться с Россией. Сегодня я пригласил Россию и союзников по НАТО принять участие в серии встреч в рамках Совета Россия – НАТО в ближайшем будущем, чтобы обсудить наши озабоченности, но также выслушать и российские озабоченности», — сказал Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток. Также Россия потребовала возвращения НАТО в границы 1997 г.
Российские предложения обсуждались 12 января на заседании Совета Россия — НАТО. Им предшествовали консультации России и США 10 января в Женеве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. 13 января в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ. Тогда Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.