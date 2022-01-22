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В Россию на переговоры с Лавровым приедет глава МИД Великобритании

Ведомости

Встреча министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс с главой российского МИД Сергеем Лавровым состоится в феврале в Москве. Россия дала согласие на просьбу о визите Трасс, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости».

«Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале», — сообщил источник.

Главы МИД Великобритании не были в России с конца декабря 2017 г., когда Москву посещал Борис Джонсон, возглавляющий сейчас британское правительство. 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил своему британскому коллеге Бену Уоллесу провести переговоры в Москве, сообщала пресс-служба военного ведомства. Такое предложение российская сторона сделала в ответ на приглашение в адрес Шойгу посетить Лондон.

«Возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе», — отмечал Шойгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных