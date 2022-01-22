В Россию на переговоры с Лавровым приедет глава МИД Великобритании
Встреча министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс с главой российского МИД Сергеем Лавровым состоится в феврале в Москве. Россия дала согласие на просьбу о визите Трасс, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости».
«Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале», — сообщил источник.
Главы МИД Великобритании не были в России с конца декабря 2017 г., когда Москву посещал Борис Джонсон, возглавляющий сейчас британское правительство.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил своему британскому коллеге Бену Уоллесу провести переговоры в Москве, сообщала пресс-служба военного ведомства. Такое предложение российская сторона сделала в ответ на приглашение в адрес Шойгу посетить Лондон.
«Возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе», — отмечал Шойгу.