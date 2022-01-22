Российский МИД обвинил США в «токсичной» кампании против Москвы
МИД России ответил на тезисы Госдепартамента США, 20 января опубликованные в бюллетене «Факты и вымысел: российская дезинформация по Украине». Ведомство заявило, что содержание бюллетеня «не выдерживает никакого критического анализа» и, представило разбор каждого «факта» от Госдепа.
В частности, США напомнили России о событиях на Украине 2014 г. Сейчас страна «собрала более 100 000 военнослужащих на границе с Украиной», а президент Путин угрожает военно-техническими мерами, утверждает Госдеп.
Вина за дестабилизацию ситуации на Украине полностью лежит на США и других странах НАТО, именно они поддержали госпереворот, заявил в ответ российский МИД.
На тезис Госдепа о том, что развертывание войск на границе является угрозой суверенитету и территориальной целостности Украины, МИД рассказал о проведении регулярных военных учений и внезапных проверок войск. В то же время США, отмечает ведомство, размещают свои вооруженные силы и наступательные вооружения в Восточной Европе в нескольких тысячах километров от своих национальных границ подрывают этим безопасность в Европе.
Госдеп также рассказал о «десятках» контактов американских представителей с российскими и европейскими коллегами «в плане всеобъемлющих дипломатических усилий по мирному урегулированию сложившейся ситуации».
Заявление о «всеобъемлющих усилиях» звучит лицемерно и неправдоподобно, отвечают в российском МИДе. После передачи Вашингтону в середине декабря проектов договора о гарантиях безопасности Россия видит попытки затянуть обсуждение предлагаемых мер.
«Вместо того, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как «агрессора», «врага цивилизованной Европы» и «угрозу» международной стабильности. Все это – вкупе с непрекращающимися запугиваниями «болезненными» санкциями, призванными обескровить отечественную экономику и закрепить системный вызов России», — говорится в ответе ведомства.
МИД прокомментировал утверждение Госдепа о том, что Запад никогда не давал обещаний о нерасширении НАТО, напоминая о заявлении госсекретаря США 1990 г. о «железобетонных» гарантиях того, что «юрисдикция НАТО и ее военные силы не продвинутся ни на один дюйм в восточном направлении».
Россия не согласна и со словами о том, что расширение НАТО не направлено против России, так как в реальности Альянс постоянно осуществляет военные маневры вблизи российских границ.
«НАТО проводит крайне агрессивную партнерскую политику, активно осваивает территории Финляндии и Швеции, Украины, Грузии, предпринимает попытки закрепиться в странах Центральной Азии. Создает на постсоветском пространстве объекты, представляющие опасность с точки зрения биологической угрозы», — считает МИД.
В Женеве 21 января завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Главной темой встречи стали гарантии безопасности, которых Россия требует от Запада. Лавров отметил, что устная реакция США на эти требования была услышана, но Москва ждет письменного ответа на свои тезисы.
Россия должна отвести войска от границ с Украиной, чтобы подтвердить отсутствие планов по «вторжению», заявил Блинкен по итогам встречи. Лавров в свою очередь о последствиях в случае игнорирования требований России в сфере безопасности, сообщал российский МИД. Серьезных последствий можно избежать, если «Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности, письменную постатейную реакцию американской стороны на которые мы ожидаем получить на следующей неделе», добавили в министерстве.