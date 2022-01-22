Российский МИД обвинил США в «токсичной» кампании против Москвы

На тезис Госдепа о том, что развертывание войск на границе является угрозой суверенитету и территориальной целостности Украины, МИД рассказал о проведении регулярных военных учений и внезапных проверок войск. В то же время США, отмечает ведомство, размещают свои вооруженные силы и наступательные вооружения в Восточной Европе в нескольких тысячах километров от своих национальных границ подрывают этим безопасность в Европе.