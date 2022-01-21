Встреча Лаврова и Блинкена в Женеве не стала последней

Не стоит ожидать, что после встречи напряжение в российско–американских отношениях существенно снизится, говорит генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «У Москвы и Вашингтона есть области, в которых можно достичь консенсуса, пусть в диалоге они играют второстепенную важность. К дальнейшим переговорам двух стран стоит относиться с осторожным оптимизмом и ожидать, что контакты продолжатся», – поясняет Кортунов. Что же касается минских соглашений, то наивно полагать, будто США начнут активно давить на Украину и принуждать ее к выполнению этих договоренностей, добавил он. Эксперт также отмечает, что даже с юридической точки зрения Вашингтон не несет ответственности за их выполнение, а американские политики относятся к соглашениям достаточно скептически.