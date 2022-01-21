Встреча Лаврова и Блинкена в Женеве не стала последней

Встреча Лаврова и Блинкена в Женеве не стала последнейРоссия отложила получение ответа США на свои предложения о безопасности в Европе на следующую неделю
В Женеве 21 января завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Главной темой встречи стали гарантии безопасности, которых Россия требует от Запада. Как заметил Лавров, устная реакция США на эти требования была услышана, но Москва ждет письменного ответа на свои тезисы – Блинкен ранее заявил, что 21 января его не последует. Лавров также отметил, что будет просить Вашингтон обнародовать этот ответ, однако финальное решение оставляет за американским руководством.
«Встреча у нас была промежуточной. Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениям. На следующей неделе будет представлена письменная реакция [США]», – сказал российский министр.
Ранее и Москва, и Вашингтон сообщали, что не ждут от встречи Лаврова и Блинкена значительных прорывов, но не исключали продолжения контактов. Отвечая на вопросы журналистов, Лавров заявил, что президент Путин всегда готов к контактам с президентом США Джо Байденом, но тема разговора должна быть понятно сформулирована.
Блинкен заявил, что ему было важно обсудить с Лавровым положение на востоке Украины. «Ценю эту возможность нам всем собраться. Эта встреча идет в русле продолжающихся усилий по деэскалации напряженности из–за российской агрессии в отношении Украины», – заявил он. Лавров в очередной раз подчеркнул, что Россия не планирует нападать на Украину, и предложил США надавить на Киев и принудить его к исполнению минских соглашений.
Не стоит ожидать, что после встречи напряжение в российско–американских отношениях существенно снизится, говорит генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «У Москвы и Вашингтона есть области, в которых можно достичь консенсуса, пусть в диалоге они играют второстепенную важность. К дальнейшим переговорам двух стран стоит относиться с осторожным оптимизмом и ожидать, что контакты продолжатся», – поясняет Кортунов. Что же касается минских соглашений, то наивно полагать, будто США начнут активно давить на Украину и принуждать ее к выполнению этих договоренностей, добавил он. Эксперт также отмечает, что даже с юридической точки зрения Вашингтон не несет ответственности за их выполнение, а американские политики относятся к соглашениям достаточно скептически.
То, что встреча продлилась всего полтора часа, свидетельствует о ее промежуточном статусе, уверен эксперт клуба «Валдай» Александр Ермаков. Говорить о каком-то рубиконе в российско–американских отношениях не приходится – переговоры Лаврова и Блинкена были «встречей в процессе». Фактически времени хватило только на зачитывание друг другу официальных позиций. Тем не менее Ермаков уверен, что диалог между Россией и США продолжится. Москва все еще ждет предметного ответа по гарантиям безопасности и контакты России и США продолжатся, говорит эксперт.