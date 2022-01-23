В МИДе сочли невозможным отключение России от SWIFT
Угрозы отключения России от международной банковской системы SWIFT несостоятельны, принять такую меру де-факто невозможно, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Отключить Россию с нефтью, с газом и со всеми делами. Они смеются? Это сразу было понятно. Это называется вот так: "напугать, ой, не напугались — ну ладно, тогда не будем», — сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала «Изолента live».
Дипломат также указал на безуспешность подобных мер, принятых против Ирана.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не исключают возможного отключения России от системы SWIFT при эскалации ситуации вокруг Украины и продолжают консультации с партнерами на этот счет.
17 января немецкая газета Das Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что США и Европейский союз отказались от планов по отключению России от SWIFT за «вторжение» на территорию Украины. Однако позже в Белом доме опровергли эту информацию.
16 января председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц предостерег от отключения России от международной платежной системы SWIFT, заявив, что это решение нанесло бы ущерб и Германии.
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Так называемый «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также подразумевает санкции для SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям», попавшим под ограничения.