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Политика

В МИДе сочли невозможным отключение России от SWIFT

Ведомости

Угрозы отключения России от международной банковской системы SWIFT несостоятельны, принять такую меру де-факто невозможно, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Отключить Россию с нефтью, с газом и со всеми делами. Они смеются? Это сразу было понятно. Это называется вот так: "напугать, ой, не напугались — ну ладно, тогда не будем», — сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала «Изолента live».

Дипломат также указал на безуспешность подобных мер, принятых против Ирана.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не исключают возможного отключения России от системы SWIFT при эскалации ситуации вокруг Украины и продолжают консультации с партнерами на этот счет.

17 января немецкая газета Das Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что США и Европейский союз отказались от планов по отключению России от SWIFT за «вторжение» на территорию Украины. Однако позже в Белом доме опровергли эту информацию.

16 января председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц предостерег от отключения России от международной платежной системы SWIFT, заявив, что это решение нанесло бы ущерб и Германии.  

В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Так называемый «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также подразумевает санкции для SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям», попавшим под ограничения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных