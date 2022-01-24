The Times узнал об опасениях Британии из-за поставок российского газа в Европу

Один из собеседников издания рассказал, что Великобритания почти не импортирует газ из России, но подвержена риску роста оптовых цен, «что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки». Издание пояснило, что около половины газа, который попадает на рынок Соединенного королевства, добывается на шельфе Северного моря, около трети поставляется из Норвегии, остальное — поставки сжиженного природного газа (СПГ). Власти Великобритании опасаются, что они сильно подорожают. Представитель правительства страны сообщил изданию, что в 2020 г. Великобритания получила из России менее 3% газа.