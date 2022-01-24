The Times узнал об опасениях Британии из-за поставок российского газа в Европу
Высокопоставленные чиновники правительства Великобритании ожидают, что Россия может ограничить поставки газа в Европу в случае введения против нее санкций, сообщила газета The Times.
Министры провели совещание, чтобы оценить влияние сокращения поставок российского газа на Великобританию. По словам чиновников, прямого риска нехватки газа нет, но конфликт вызовет рост цен на газ, которые могут достичь новых рекордов.
Один из собеседников издания рассказал, что Великобритания почти не импортирует газ из России, но подвержена риску роста оптовых цен, «что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки». Издание пояснило, что около половины газа, который попадает на рынок Соединенного королевства, добывается на шельфе Северного моря, около трети поставляется из Норвегии, остальное — поставки сжиженного природного газа (СПГ). Власти Великобритании опасаются, что они сильно подорожают. Представитель правительства страны сообщил изданию, что в 2020 г. Великобритания получила из России менее 3% газа.
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Так называемый «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также подразумевает санкции для международной банковской системы SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям», попавшим под ограничения.
Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России планов на кого-то напасть. Угрозы отключения России от SWIFT в МИДе называли несостоятельными.