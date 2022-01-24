Борелль прокомментировал возможность введения новых санкций против России
Евросоюз не планирует объявлять какие-либо санкции против России по итогам встречи глав МИД, сообщил журналистам представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Ничего конкретного сегодня принято не будет, принятие санкций - это сложный процесс», - сказал он ( цитата по ТАСС). Ранее немецкая газета Das Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщила о формировании новых санкций в отношении России со стороны США и ЕС. Как подчеркнул источник газеты, переговоры между чиновниками ЕС и США сейчас сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков.
В газете пояснили, что страны также отказались от идеи отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, потому что это может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе. Однако позже в Белом доме опровергли эту информацию.
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае вторжения на Украину. Документ под названием «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также вводит санкции против международной межбанковской системы SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции».
13 января стало известно, что Совет Европейского союза (ЕС) продлил еще на шесть месяцев, до 31 июля 2022 г., экономические санкции в отношении России, введенные в 2014 г. в ответ на действия России, «дестабилизирующие ситуацию на Украине». Санкции подразумевают запрет на прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с оборонным сектором и военной промышленностью. Кроме того, ограничения касаются технологий, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например для добычи и разведки нефти.