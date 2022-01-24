Борелль прокомментировал возможность введения новых санкций против России

13 января стало известно, что Совет Европейского союза (ЕС) продлил еще на шесть месяцев, до 31 июля 2022 г., экономические санкции в отношении России, введенные в 2014 г. в ответ на действия России, «дестабилизирующие ситуацию на Украине». Санкции подразумевают запрет на прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с оборонным сектором и военной промышленностью. Кроме того, ограничения касаются технологий, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например для добычи и разведки нефти.