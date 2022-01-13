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Экономика

ЕС продлил на полгода экономические санкции против России из-за ситуации с Украиной

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Совет Европейского союза (ЕС) продлил еще на шесть месяцев, до 31 июля 2022 г., экономические санкции в отношении России, введенные в 2014 г. из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте европейского координационного органа.

«Действующие санкции, впервые введенные 31 июля 2014 г. в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине, ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и посредничества российским финансовым учреждениям», — сказано в пресс-релизе.

Также санкции подразумевают запрет на прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с оборонным сектором и военной промышленностью. Кроме того, ограничения касаются технологий, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например для добычи и разведки нефти.

Ранее, в сентябре 2021 г., ЕС продлил до марта 2022 г. санкции против ряда российских граждан и организаций. Сейчас в списке находятся 203 человека и 51 организация. Ограничения подразумевают замораживание активов, ограничения на поездки и конкретные ограничения экономических отношений с Крымом и Севастополем.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Украина, Европейский союз и США не признали итогов референдума.

Ранее по теме: ЕС продлил на полгода санкции против граждан и компаний России из-за Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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