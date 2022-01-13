ЕС продлил на полгода экономические санкции против России из-за ситуации с Украиной

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Украина, Европейский союз и США не признали итогов референдума.