ЕС продлил на полгода экономические санкции против России из-за ситуации с Украиной
Совет Европейского союза (ЕС) продлил еще на шесть месяцев, до 31 июля 2022 г., экономические санкции в отношении России, введенные в 2014 г. из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте европейского координационного органа.
«Действующие санкции, впервые введенные 31 июля 2014 г. в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине, ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и посредничества российским финансовым учреждениям», — сказано в пресс-релизе.
Также санкции подразумевают запрет на прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с оборонным сектором и военной промышленностью. Кроме того, ограничения касаются технологий, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например для добычи и разведки нефти.
Ранее, в сентябре 2021 г., ЕС продлил до марта 2022 г. санкции против ряда российских граждан и организаций. Сейчас в списке находятся 203 человека и 51 организация. Ограничения подразумевают замораживание активов, ограничения на поездки и конкретные ограничения экономических отношений с Крымом и Севастополем.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Украина, Европейский союз и США не признали итогов референдума.