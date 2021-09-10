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ЕС продлил на полгода санкции против граждан и компаний России из-за Украины

Ведомости

Совет Евросоюза в очередной раз продлил на полгода, до марта 2022 г., санкции против ряда российских граждан и организаций, введенные в связи с ситуацией на Украине в марте 2014 г. Об этом сообщает пресс-служба европейского координационного органа.

«Совет сегодня решил продлить еще на полгода, до 15 марта 2022 года, санкции против тех, кто несет ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в сообщении. Соответствующее решение было согласовано на уровне постпредов стран-членов ЕС 8 сентября.

Сейчас в этом санкционном списке находятся 177 российских граждан и 48 организаций. Ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям.

Из российских граждан в черном списке, в частности, оказались глава Службы внешней разведки (СВР, на момент введения санкций — спикер Госдумы) Сергей Нарышкин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, замглавы администрации президента Дмитрий Козак и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин (в 2014 г. — вице-премьеры), Владислав Сурков (тогда — помощник президента), тогдашний советник президента Сергей Глазьев, депутаты Госдумы Сергей Железняк и Сергей Неверов и другие политики. Санкции в отношении российских физических и юридических лиц Совет Европы впервые ввел 17 марта 2014 г.

Другие меры ЕС, принятые в ответ на ситуацию на Украине, включают экономические санкции, направленные против определенных секторов российской экономики, действуют до 31 января 2022 г. Ограничительные экономические меры Брюсселя против Крыма действуют до 23 июня 2022 г.

Ранее по теме: ЕС продлил на полгода экономические санкции против России из-за Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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