ЕС продлил на полгода санкции против граждан и компаний России из-за Украины
Совет Евросоюза в очередной раз продлил на полгода, до марта 2022 г., санкции против ряда российских граждан и организаций, введенные в связи с ситуацией на Украине в марте 2014 г. Об этом сообщает пресс-служба европейского координационного органа.
«Совет сегодня решил продлить еще на полгода, до 15 марта 2022 года, санкции против тех, кто несет ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в сообщении. Соответствующее решение было согласовано на уровне постпредов стран-членов ЕС 8 сентября.
Сейчас в этом санкционном списке находятся 177 российских граждан и 48 организаций. Ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям.
Из российских граждан в черном списке, в частности, оказались глава Службы внешней разведки (СВР, на момент введения санкций — спикер Госдумы) Сергей Нарышкин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, замглавы администрации президента Дмитрий Козак и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин (в 2014 г. — вице-премьеры), Владислав Сурков (тогда — помощник президента), тогдашний советник президента Сергей Глазьев, депутаты Госдумы Сергей Железняк и Сергей Неверов и другие политики. Санкции в отношении российских физических и юридических лиц Совет Европы впервые ввел 17 марта 2014 г.
Другие меры ЕС, принятые в ответ на ситуацию на Украине, включают экономические санкции, направленные против определенных секторов российской экономики, действуют до 31 января 2022 г. Ограничительные экономические меры Брюсселя против Крыма действуют до 23 июня 2022 г.