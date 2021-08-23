Песков прокомментировал ограничения Украины в отношении российских СМИ

23 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома», а также нескольких российских СМИ: блокировка вводится в отношении 12 компаний, в числе которых оказался издатель газеты «Ведомости» — АО «Бизнес Ньюс Медиа». Кроме этого, под ограничения попали еще два российских СМИ — газета «Московский комсомолец» и «Версия».