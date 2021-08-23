Песков прокомментировал ограничения Украины в отношении российских СМИ
Блокировка доступа на Украине к ряду российских СМИ, среди которых газета «Ведомости», является еще одним шагом удушения свободы слова в этой стране, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это еще один шаг в цепочке блокирования любых потоков информации, которые касаются нашей страны, наших СМИ, еще один шаг удушения свободы слова в Украине и зачистки неугодных и некомфортных информационных потоков», — сказал Песков журналистам.
23 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома», а также нескольких российских СМИ: блокировка вводится в отношении 12 компаний, в числе которых оказался издатель газеты «Ведомости» — АО «Бизнес Ньюс Медиа». Кроме этого, под ограничения попали еще два российских СМИ — газета «Московский комсомолец» и «Версия».
Санкции также вводятся в отношении АО «ТРК-3», Фонда изучения исторической перспективы, Ассоциации благотворительной помощи «Взаимопомощь», компаний «Новинфо», «Наше завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», информационное агентство «Анна-ньюс».
Ранее в июне Зеленский подписал указ о санкциях в отношении ряда крупных российских СМИ — «Россия 24», НТВ, «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета».