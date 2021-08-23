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Песков прокомментировал ограничения Украины в отношении российских СМИ

Ведомости

Блокировка доступа на Украине к ряду российских СМИ, среди которых газета «Ведомости», является еще одним шагом удушения свободы слова в этой стране, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это еще один шаг в цепочке блокирования любых потоков информации, которые касаются нашей страны, наших СМИ, еще один шаг удушения свободы слова в Украине и зачистки неугодных и некомфортных информационных потоков», — сказал Песков журналистам.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома», а также нескольких российских СМИ: блокировка вводится в отношении 12 компаний, в числе которых оказался издатель газеты «Ведомости» — АО «Бизнес Ньюс Медиа». Кроме этого, под ограничения попали еще два российских СМИ — газета «Московский комсомолец» и «Версия».

Санкции также вводятся в отношении АО «ТРК-3», Фонда изучения исторической перспективы, Ассоциации благотворительной помощи «Взаимопомощь», компаний «Новинфо», «Наше завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», информационное агентство «Анна-ньюс».

Ранее в июне Зеленский подписал указ о санкциях в отношении ряда крупных российских СМИ — «Россия 24», НТВ, «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета».

Ранее по теме: Зеленский подписал указ о блокировке «Ведомостей» на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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