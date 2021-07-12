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ЕС продлил на полгода экономические санкции против России из-за Украины

Ведомости

Совет Евросоюза в очередной раз продлил на полгода введенные ЕС в июле 2014 г. экономические секторальные санкции против России из-за ситуации на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении органа.

«Совет ЕС принял сегодня решение продлить еще на шесть месяцев — до 31 января 2022 г. — санкции, нацеленные на конкретные сектора экономики России», — говорится в заявлении. Санкции были введены в июле 2014 г. в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе. В марте 2015 г. Европейский совет решил увязать их продолжительность с полным выполнением минских соглашений по урегулированию ситуации в зоне конфликта, включая пункт о проведении местных выборов, на котором настаивает Москва, и передачу донбасского участка российско-украинской границы, чего требует Киев. 

Соглашения де-факто так и остались до конца не реализованными. «Решение совета последовало за последней оценкой состояния выполнения минских соглашений», — пояснили в Совете ЕС продление ограничений против России.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям. Также ограничения касаются доступа к технологиям в энергетическом секторе, в частности, при добыче и разведке нефти, а также запрета на передачу Москве товаров двойного назначения для военного использования или конечных товаров военного назначения.

Решение продлить действующие с 2014 г. санкции против России было объявлено по результатам саммита Евросоюза в конце июня.

Ранее по теме: ЕС продлит санкции против России еще на полгода

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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