ЕС продлил на полгода экономические санкции против России из-за Украины
Совет Евросоюза в очередной раз продлил на полгода введенные ЕС в июле 2014 г. экономические секторальные санкции против России из-за ситуации на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении органа.
«Совет ЕС принял сегодня решение продлить еще на шесть месяцев — до 31 января 2022 г. — санкции, нацеленные на конкретные сектора экономики России», — говорится в заявлении. Санкции были введены в июле 2014 г. в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе. В марте 2015 г. Европейский совет решил увязать их продолжительность с полным выполнением минских соглашений по урегулированию ситуации в зоне конфликта, включая пункт о проведении местных выборов, на котором настаивает Москва, и передачу донбасского участка российско-украинской границы, чего требует Киев.
Соглашения де-факто так и остались до конца не реализованными. «Решение совета последовало за последней оценкой состояния выполнения минских соглашений», — пояснили в Совете ЕС продление ограничений против России.
Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям. Также ограничения касаются доступа к технологиям в энергетическом секторе, в частности, при добыче и разведке нефти, а также запрета на передачу Москве товаров двойного назначения для военного использования или конечных товаров военного назначения.
Решение продлить действующие с 2014 г. санкции против России было объявлено по результатам саммита Евросоюза в конце июня.