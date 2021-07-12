ЕС продлил на полгода экономические санкции против России из-за Украины

«Совет ЕС принял сегодня решение продлить еще на шесть месяцев — до 31 января 2022 г. — санкции, нацеленные на конкретные сектора экономики России», — говорится в заявлении. Санкции были введены в июле 2014 г. в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе. В марте 2015 г. Европейский совет решил увязать их продолжительность с полным выполнением минских соглашений по урегулированию ситуации в зоне конфликта, включая пункт о проведении местных выборов, на котором настаивает Москва, и передачу донбасского участка российско-украинской границы, чего требует Киев.