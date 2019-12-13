ЕС продлит санкции против России еще на полгода
Европейский совет принял решение продлить на шесть месяцев экономические санкции против России, сообщила представитель Евросовета Баренд Лейтс, пишет ТАСС. Срок действующих санкций истекает 31 января 2020 г.
Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов России, а также товаров двойного назначения. Решение продлить санкции принято после завершения саммита в «нормандском формате», на котором лидеры России, Украины, Франции и Германии обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе. «Макрон (Имманюэль Макрон — президент Франции) и Меркель (Ангела Меркель — канцлер Германии) очень кратко проинформировали о ходе реализации минских договоренностей, после чего было принято решение вновь продлить ограничительные меры в отношении Москвы», — сообщил источник ТАСС. По его словам, ожидается, что официально решение о продлении санкций совет утвердит в ближайшие две недели.
9 декабря в Париже прошел саммит лидеров-стран «нормандской четверки». По итогам переговоров стороны не смогли прийти к разрешению конфликта, но договорились обменять всех пленных и провести следующую встречу весной.