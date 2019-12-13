ЕС продлит санкции против России еще на полгода

Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов России, а также товаров двойного назначения. Решение продлить санкции принято после завершения саммита в «нормандском формате», на котором лидеры России, Украины, Франции и Германии обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе. «Макрон (Имманюэль Макрон — президент Франции) и Меркель (Ангела Меркель — канцлер Германии) очень кратко проинформировали о ходе реализации минских договоренностей, после чего было принято решение вновь продлить ограничительные меры в отношении Москвы», — сообщил источник ТАСС. По его словам, ожидается, что официально решение о продлении санкций совет утвердит в ближайшие две недели.