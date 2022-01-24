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Песков назвал истерией сообщения о возможном снижении поставок газа в Европу

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейковой истерией сообщение газеты The Times, что правительство Великобритании опасается сокращения поставок российского газа в Европу в случае введения санкций в отношении России. 

«Это еще один блестящий пример такой фейковой истерии, которая конструируется за счет разных фейковых и таких провокационных вбросов. Это блестящий пример. Россия в самые нелегкие моменты наших отношений была надежным гарантом энергетической безопасности Европы и в самые нелегкие моменты противостояния между Востоком и Западом Россия безупречно выполняла свои контрактные обязательства. Россия ни разу не давала повода усомниться в своей надежности», - заявил Песков.

По данным The Times, высокопоставленные чиновники британского правительства ожидают, что Россия может ограничить поставки газа в Европу в случае введения против нее санкций. По словам чиновников, прямого риска нехватки газа нет, но конфликт вызовет рост цен на газ, которые могут достичь новых рекордов. Один из собеседников издания рассказал, что Великобритания почти не импортирует газ из России, но подвержена риску роста оптовых цен, «что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки».

В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Так называемый «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также подразумевает санкции для SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям», попавшим под ограничения.

Ранее по теме: The Times узнал об опасениях Британии из-за поставок российского газа в Европу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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