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Белоруссия развернет военный контингент на границе с Украиной

Ведомости

Белоруссия развернет военный контингент возле границы с Украиной на время февральских совместных учений с Россией, заявил президент республики Александр Лукашенко при утверждении решения по охране госграницы органами пограничной службы в 2022 г.

«Нам придется там (на юге Белоруссии. — Ред.) развернуть целый контингент белорусской армии», — заявил Лукашенко. Он объяснил решение нарастить присутствие белорусских войск желанием защитить южную границу страны. «Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу, украинцы начали стягивать туда войска, не понимаю зачем», — добавил он.

В конце ноября прошлого года Минобороны Белоруссии заявляло об усилении военной активности стран Запада вблизи границы республики. Тогда начальник главного управления идеологической работы ведомства Леонид Касинский заявил о прибытии на белорусско-польскую границу иностранных военных контингентов, а также полетах стратегической разведывательной авиации США в пределах 20-35 км от границ Белоруссии.

В прошлый понедельник, 17 января, Лукашенко заявил, что у западных и северных рубежей республики со стороны Польши и прибалтийских стран находятся 30 000 военных. Кроме того, по его словам, в этих государствах на ротационной основе размещены от 8000 до 10 000 американских военных. Он также заявлял, что Украина наращивает силы у белорусских границ, сосредотачивая подразделения нацгвардии, состоящие из «националистов-радикалов».

В настоящее время Россия и Белоруссии проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе — до 9 февраля — планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе — с 10 по 20 февраля — пройдут совместные учения «Союзная решимость-2022».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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