Белоруссия развернет военный контингент на границе с Украиной

В прошлый понедельник, 17 января, Лукашенко заявил, что у западных и северных рубежей республики со стороны Польши и прибалтийских стран находятся 30 000 военных. Кроме того, по его словам, в этих государствах на ротационной основе размещены от 8000 до 10 000 американских военных. Он также заявлял, что Украина наращивает силы у белорусских границ, сосредотачивая подразделения нацгвардии, состоящие из «националистов-радикалов».