В Балтийском море начались российские военные учения с участием 20 кораблей
Двадцать кораблей и судов Балтийского флота РФ вышли в море для отработки задач боевой подготовки, сообщает отдел информационного обеспечения флота. О начале серии маневров ВМФ РФ в Балтийском море объявили 20 января в Минобороны.
«20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки», — говорится в сообщении. Всего в серии маневров примут участие 140 кораблей и судов, а также свыше 10 000 военных.
Корабли, объединенные в несколько тактических групп, будут выполнять задачи по противолодочной, противовоздушной обороне и противоминному обеспечению отрядов с выполнением практических боевых упражнений. В рамках учений будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, заключили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Стойкий» и «Сообразительный» вышел в море для выполнения задач дальнего похода.
Маневры ВМФ РФ начались на фоне переброски в Белоруссию частей и подразделений Восточного военного округа России на учения «Союзная решимость — 2022». В рамках проверки сил реагирования Союзного государства два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» отправились из Хабаровского края в Белоруссию по железной дороге.
Ранее НАТО объявил об усилении своего присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Страны альянса, такие как Испания, Франция, Дания и Нидерланды, перебрасывают туда корабли и авиацию. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс всегда будет реагировать на любое ухудшение обстановки в области безопасности, в том числе путем укрепления коллективной обороны. США также изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге альянса, подчеркнуто в сообщении.