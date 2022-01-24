В Балтийском море начались российские военные учения с участием 20 кораблей

Ранее НАТО объявил об усилении своего присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Страны альянса, такие как Испания, Франция, Дания и Нидерланды, перебрасывают туда корабли и авиацию. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс всегда будет реагировать на любое ухудшение обстановки в области безопасности, в том числе путем укрепления коллективной обороны. США также изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге альянса, подчеркнуто в сообщении.