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Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на международной арене

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств подтвердили настрой на дальнейшее укрепление отношений между Россией и Кубой. Политики договорились активизировать контакты на различных уровнях, а также обменялись мнениями по поводу торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Наконец, Диас-Канель Бермудес выразил России благодарность за гуманитарную помощь. Речь шла в том числе о борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее, 5 января, минздрав Кубы разрешил туристам из России приезжать в страну без сертификатов о вакцинации против коронавируса и отрицательных ПЦР-тестов. Мера касается только тех, кто путешествует через туроператоров и турагентов. Такие же послабления действуют в отношении граждан Украины, Польши и Канады.

Ранее по теме: Куба разрешила въезд в страну непривитым туристам из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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