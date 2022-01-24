Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на международной арене
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщается на сайте Кремля.
«Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания», — говорится в сообщении.
Кроме того, главы государств подтвердили настрой на дальнейшее укрепление отношений между Россией и Кубой. Политики договорились активизировать контакты на различных уровнях, а также обменялись мнениями по поводу торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
Наконец, Диас-Канель Бермудес выразил России благодарность за гуманитарную помощь. Речь шла в том числе о борьбе с пандемией коронавируса.
Ранее, 5 января, минздрав Кубы разрешил туристам из России приезжать в страну без сертификатов о вакцинации против коронавируса и отрицательных ПЦР-тестов. Мера касается только тех, кто путешествует через туроператоров и турагентов. Такие же послабления действуют в отношении граждан Украины, Польши и Канады.