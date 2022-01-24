Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на международной арене

Ранее, 5 января, минздрав Кубы разрешил туристам из России приезжать в страну без сертификатов о вакцинации против коронавируса и отрицательных ПЦР-тестов. Мера касается только тех, кто путешествует через туроператоров и турагентов. Такие же послабления действуют в отношении граждан Украины, Польши и Канады.