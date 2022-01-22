Куба разрешила въезд в страну непривитым туристам из России

Ранее власти Египта обновили правила въезда для иностранных туристов. В министерстве туризма и древностей Египта сообщили, что «в связи с распространением омикрон-штамма с 22 января, если у въезжающего в Египет туриста нет в наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, то он должен на границе сделать анализ крови на коронавирус примерно за $20».