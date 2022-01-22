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Общество

Куба разрешила въезд в страну непривитым туристам из России

Ведомости

Куба изменила условия въезда в страну для организованных туристов из России, исключив требования о предъявлении сертификатов о вакцинации против коронавируса и справок с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). 

По данным АТОР, туроператоры уже начали публиковать на своих сайтах обновленные протоколы прибытия. 

«Решением минздрава Кубы от 5 января "пакетные" туристы (то есть путешествующие через туроператоров и турагентов) из России, Украины, Польши, Канады освобождены от обязательного представления при въезде как сертификатов о вакцинации, так и справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на COVID-19», — сообщает АТОР.

При заселении в отель сдавать тест на коронавирус тоже не потребуют, обязательным для россиян остается заполнение до вылета электронной формы D'Viajeros. 

В посольстве Кубы в Москве ассоциации сообщили, решение об ослаблении правил въезда для туристов связано с улучшением эпидемиологической ситуации на Кубе и уровнем вакцинации населения более 90%.

С 1 марта привитые вакциной «Спутник V» россияне также смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста, сообщала АТОР. 

Ранее власти Египта обновили правила въезда для иностранных туристов. В министерстве туризма и древностей Египта сообщили, что «в связи с распространением омикрон-штамма с 22 января, если у въезжающего в Египет туриста нет в наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, то он должен на границе сделать анализ крови на коронавирус примерно за $20».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных