Власти Египта обновили правила въезда для иностранных туристов
Власти Египта с 22 января вводят новые правила въезда в страну для туристов из других стран, Минздрав страны разослал ведомствам соответствующий циркуляр, сообщил ТАСС. Агентство отметило, что документ вызвал вопросы и непонимание у туроператоров.
В министерстве туризма и древностей Египта агентству сообщили, что «в связи с распространением "омикрон"-штамма с 22 января, если у въезжающего в Египет туриста нет в наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, то он должен на границе сделать анализ крови на коронавирус примерно за $20».
При этом в стране более года требуется сдать ПЦР-тест на границе, если у человека нет документов о вакцинации или отрицательного результата теста. В министерстве пояснили, что теперь туристы смогут сдавать экспресс-тесты на коронавирус, что ускорит прохождение санитарного контроля. При этом сделанные в стране вылета ПЦР-тест тоже будут принимать.
В аэропорту Шарм-эш-Шейха агентству рассказали, что не слышали о новых правилах, а ПЦР-тест на границе можно сдать за $40. Администрацию аэропорта Хургады уведомили о новых правилах устно, но официальных документов там пока не получали. Агентство отправило запрос в минздрав страны.
С момента открытия границ Египта для туристов в августе 2020 г. все въезжающие должны иметь с собой справку об отсутствии коронавируса. С лета прошлого года туристы могут предъявлять сертификат о вакцинации, в том числе «Спутником V». Путешественники могут сдать ПЦР-тест в аэропортах, а при положительном результате анализа их отправляют на изоляцию в номера отелей.