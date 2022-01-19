Газета
Общество

Власти Египта обновили правила въезда для иностранных туристов

Ведомости

Власти Египта с 22 января вводят новые правила въезда в страну для туристов из других стран, Минздрав страны разослал ведомствам соответствующий циркуляр, сообщил ТАСС. Агентство отметило, что документ вызвал вопросы и непонимание у туроператоров. 

В министерстве туризма и древностей Египта агентству сообщили, что «в связи с распространением "омикрон"-штамма с 22 января, если у въезжающего в Египет туриста нет в наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, то он должен на границе сделать анализ крови на коронавирус примерно за $20».

При этом в стране более года требуется сдать ПЦР-тест на границе, если у человека нет документов о вакцинации или отрицательного результата теста. В министерстве пояснили, что теперь туристы смогут сдавать экспресс-тесты на коронавирус, что ускорит прохождение санитарного контроля. При этом сделанные в стране вылета ПЦР-тест тоже будут принимать. 

В аэропорту Шарм-эш-Шейха агентству рассказали, что не слышали о новых правилах, а ПЦР-тест на границе можно сдать за $40. Администрацию аэропорта Хургады уведомили о новых правилах устно, но официальных документов там пока не получали. Агентство отправило запрос в минздрав страны.

С момента открытия границ Египта для туристов в августе 2020 г. все въезжающие должны иметь с собой справку об отсутствии коронавируса. С лета прошлого года туристы могут предъявлять сертификат о вакцинации, в том числе «Спутником V». Путешественники могут сдать ПЦР-тест в аэропортах, а при положительном результате анализа их отправляют на изоляцию в номера отелей.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных