Власти Египта обновили правила въезда для иностранных туристов

С момента открытия границ Египта для туристов в августе 2020 г. все въезжающие должны иметь с собой справку об отсутствии коронавируса. С лета прошлого года туристы могут предъявлять сертификат о вакцинации, в том числе «Спутником V». Путешественники могут сдать ПЦР-тест в аэропортах, а при положительном результате анализа их отправляют на изоляцию в номера отелей.