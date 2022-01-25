В Японии предложили ввести санкции против России в случае вторжения на Украину
Члены комиссий по внешней политике правящей в Японии Либерально-демократической партии выступили за введение санкций в отношении России в случае ее вторжения на Украину, сообщило агентство Kyodo.
«Присутствующие выразили мнение, что в случае военного вторжения на Украину против России должны быть введены экономические санкции. В качестве конкретной санкции, присутствующие предложили ввести запрет на импорт природного газа из России. Кроме этого, высказывались мнения о том, что необходимо приступить к проработке данного вопроса с представителями бизнес-кругов», — сообщило агентство (цитата по «РИА Новости»).
Представители министерства иностранных дел Японии, которые присутствовали на встрече, заявили о планах «тесно взаимодействовать с США» по этому вопросу, добавило издание.
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае вторжения на Украину. Документ под названием «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также вводит санкции против международной межбанковской системы SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции». Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России планов на кого-то напасть. Угрозы отключения России от SWIFT в МИДе называли несостоятельными.
13 января стало известно, что Совет Европейского союза (ЕС) продлил еще на шесть месяцев, до 31 июля 2022 г., экономические санкции в отношении России, введенные в 2014 г. в ответ на действия России, «дестабилизирующие ситуацию на Украине». Санкции подразумевают запрет на прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с оборонным сектором и военной промышленностью. Кроме того, ограничения касаются технологий, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например для добычи и разведки нефти.