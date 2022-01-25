Bloomberg узнал о содержании ответа США на предложения России по безопасности
США в ответ на предложения по гарантиям безопасности укажут области, в которых могут пойти навстречу России, но подробно отвечать по каждому пункту они вряд ли будут, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, который предоставил комментарий на условиях анонимности.
Вдобавок Вашингтон планирует указать на действия России, которые вызывают обеспокоенность в Европе, отмечает агентство.
США координируют свой ответ с ЕС и НАТО, пояснил собеседник агентства. Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил журналистам, что ответ американской стороны по гарантиям безопасности ожидается в течение этой недели.
22 января издание The Washington Post со ссылкой на источник сообщило, что письменный ответ США по гарантиям безопасности будет включать предложения американцев на данную тему и продемонстрирует заинтересованность в продолжении диалога. При этом, по словам собеседника газеты, официальные лица в Вашингтоне попросили Москву не публиковать их ответ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от Вашингтона и НАТО гарантий безопасности. Глава государства подчеркнул, что Россия никому не угрожает, тогда как США стоят у нее «на пороге» со своими ракетами. Отступать уже некуда, добавил он. Кроме того, президент напомнил, что в 1990-х гг. в НАТО пообещали России не расширяться на восток, но обманули.
В итоге 17 декабря 2021 г. российское Министерство иностранных дел опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Обсуждение предложений состоялось 10, 12 и 13 января. Комментируя итоги встреч, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что США и НАТО не хотят отказываться от расширения. Американский государственный секретарь Энтони Блинкен ранее неоднократно говорил, что некоторые требования России в Вашингтоне считают «неприемлемыми».