WP узнала о просьбе США к России не публиковать ответ по гарантиям безопасности
Официальные лица США попросили Россию не публиковать свой письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. Кремль может обнародовать его после того, как Штаты направят документ на следующей неделе, сообщил источник The Washington Post.
Письменный ответ администрации президента Байдена будет включать предложения США по безопасности и продемонстрирует заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога, сказал WP представитель госдепартамента.
Глава российского МИДа Сергей Лавров после завершения в Женеве переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что устная реакция американской стороны на требования по гарантиям безопасности была услышана, но Москва ждет письменного ответа на свои тезисы, сообщало ведомство.
Лавров назвал переговоры «полезными и откровенными», но отметил, что о разрешении разногласий говорить рано, отмечает WP. Ситуация прояснится, когда Россия получит «ответ по всем пунктам наших предложений на бумаге», сказал Лавров.
Администрация Байдена назвала требования России неприемлемыми и подрывающими политику открытых дверей НАТО, говорится в статье. В предложениях по вопросам контроля на вооружения и военных учений при этом можно прийти к компромиссу, отметил Блинкен.
Кроме того, Лавров после встречи отверг обвинения в адрес России в агрессии против Украины.
«Сегодня я не услышал ни одного аргумента, который обосновывал бы американскую позицию по поводу того, что происходит на российско-украинской границе, только опасения, опасения, опасения», — цитирует газета Лаврова.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации на Украине Россия может столкнуться с «жесткими экономическими последствиями». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это отвечал, что заявления с угрозами и предупреждениями в адрес России за ее гипотетические действия звучат на ежедневной основе и не способствуют разрядке напряженности в Европе.
Сергей Лавров в ходе переговоров в Женеве предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях в случае игнорирования требований России в сфере безопасности, сообщал российский МИД.
«До Энтони Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия», — отмечается в заявлении.