WP узнала о просьбе США к России не публиковать ответ по гарантиям безопасности

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации на Украине Россия может столкнуться с «жесткими экономическими последствиями». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это отвечал, что заявления с угрозами и предупреждениями в адрес России за ее гипотетические действия звучат на ежедневной основе и не способствуют разрядке напряженности в Европе.