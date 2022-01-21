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Политика

Блинкен призвал Россию отвести войска от границ Украины

Ведомости

Россия должна отвести войска от границ с Украиной, чтобы подтвердить отсутствие планов по «вторжению», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

«Мы слышали заявления российских должностных лиц о том, что они не намерены вторгаться на Украину. Действительно, Лавров повторил мне это сегодня. Но, опять же, мы смотрим на то, что видно всем, а это — дела и поступки», — отметил Блинке ( цитата по ТАСС).

Помимо этого госсекретарь выразил обеспокоенность в связи с «российскими действиями и вызовами» в вопросах мира и безопасности не только Украины, но и всей Европы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации на Украине Россия может столкнуться с «жесткими экономическими последствиями», в частности, среди ограничений может быть запрет для России проводить операции с долларами. Такие санкции могут быть ведены даже если они нанесут вред и американской экономике, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Байдена, подчеркнув, что заявления с угрозами и предупреждениями в адрес России за ее гипотетические действия звучат на ежедневной основе и не способствуют разрядке напряженности в Европе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что сообщения западных и украинских СМИ о скором нападении России на Украину имеют цель прикрытия собственных провокаций.

Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Кроме того, СМИ до сих пор публикуют сообщения о скоплении российских военных на границе с Украиной. При этом Кремль и Министерство иностранных дел неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов. Они отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.

На фоне сообщений о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины ряд американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий подготовили пакеты санкций, которые затрагивают как политических деятелей и бизнесменов, так и ограничения против операций с российским госдолгом и газопровода «Северный поток — 2».

Ранее по теме: США пообещали дать России ответы по гарантиям безопасности на следующей неделе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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