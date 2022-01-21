Лавров предупредил Блинкена о последствиях игнорирования требований России

В Женеве 21 января завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Главной темой встречи стали гарантии безопасности, которых Россия требует от Запада. Лавров отметил, что устная реакция США на эти требования была услышана, но Москва ждет письменного ответа на свои тезисы.