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Лавров предупредил Блинкена о последствиях игнорирования требований России

Ведомости

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров в Женеве предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях в случае игнорирования требований России в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении российского МИДа. 

«До Энтони Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия», — отмечается в заявлении.

Серьезных последствий можно избежать, если «Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности, письменную постатейную реакцию американской стороны на которые мы ожидаем получить на следующей неделе», добавили в министерстве. 

В Женеве 21 января завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Главной темой встречи стали гарантии безопасности, которых Россия требует от Запада. Лавров отметил, что устная реакция США на эти требования была услышана, но Москва ждет письменного ответа на свои тезисы. 

«Встреча у нас была промежуточной. Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениям. На следующей неделе будет представлена письменная реакция [США]», – сказал российский министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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