Хорватия не станет помогать НАТО в случае эскалации на Украине
Хорватия, будучи членом НАТО, не станет посылать своих военных при эскалации ситуации на Украине, заявил президент страны Зоран Миланович, его речь приводит телеканал RTL.
«Я вижу сообщения о том, что НАТО увеличивает свое присутствие [в Восточной Европе], отправляет какие-то разведывательные корабли. Мы не имеем к этому никакого отношения и не будем иметь с этим ничего общего. Я гарантирую это. Мало того что Хорватия не станет посылать солдат: если произойдет эскалация, она отступит до последнего хорватского солдата», — заявил глава государства.
Миланович пояснил, что это никак не связано ни с Россией, ни с Украиной. Ситуация обусловлена внутренней политикой США. С точки зрения международной безопасности со стороны Вашингтона наблюдается непоследовательное и опасное поведение, отметил глава государства.
Вчера блок НАТО объявил об усилении своего присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Сообщалось, что страны - участницы альянса перебрасывают в регион корабли и авиацию. Перед этим издание The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщило о планах президента США Джо Байдена разместить в странах Прибалтики и Восточной Европы дополнительно несколько тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию.
Осенью в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного присутствия вблизи границ Украины. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки писал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Москва неоднократно говорила, что подобные сообщения не соответствуют действительности, Россия перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.