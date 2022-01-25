Хорватия не станет помогать НАТО в случае эскалации на Украине

«Я вижу сообщения о том, что НАТО увеличивает свое присутствие [в Восточной Европе], отправляет какие-то разведывательные корабли. Мы не имеем к этому никакого отношения и не будем иметь с этим ничего общего. Я гарантирую это. Мало того что Хорватия не станет посылать солдат: если произойдет эскалация, она отступит до последнего хорватского солдата», — заявил глава государства.