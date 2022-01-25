Джонсон заявил о готовности поговорить с Путиным об Украине

При этом Путин подчеркивал, что Россия никому не угрожает, тогда как США стоят у нее «на пороге» со своими ракетами. Отступать уже некуда, добавил он. Кроме того, президент напомнил, что в 1990-х гг. в НАТО пообещали России не расширяться на восток, но обманули.