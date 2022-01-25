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Политика

Джонсон заявил о готовности поговорить с Путиным об Украине

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов еще раз поговорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Предыдущий телефонный разговор политиков состоялся 13 декабря 2021 г.

Джонсон отметил, что Россия нацелена на то, чтобы не дать НАТО приблизиться к ее границам. В этом контексте «российское вторжение» на Украину было бы «контрпродуктивным».

«Мои достопочтенные друзья — министр иностранных дел и министр обороны Великобритании — уже донесли соответствующую мысль до президента Путина, и я, конечно, готов вновь с ним побеседовать», — сказал Джонсон на заседании британского парламента (цитата по ТАСС).

Джонсон выразил уверенность в том, что существующие у России опасения можно устранить через определение пути построения общей безопасности посредством «дипломатии с твердыми принципами». Однако это осуществимо, если только в Москве решат не нападать на Украину, подчеркнул он.

Кремль и российское Министерство иностранных дел (МИД) многократно опровергали сообщения о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину. Тем не менее США и Евросоюз регулярно предупреждают о санкциях, которые введут против России за нападение на республику.

Ранее Путин заявил о необходимости добиться от Вашингтона и НАТО гарантий безопасности, которые подразумевают отказ от расширения альянса на восток, ближе к российским границам, а также от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса. Впоследствии МИД опубликовал соответствующие документы и направил их партнерам. Ответ должен быть получен в течение текущей неделе, сообщил вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом Путин подчеркивал, что Россия никому не угрожает, тогда как США стоят у нее «на пороге» со своими ракетами. Отступать уже некуда, добавил он. Кроме того, президент напомнил, что в 1990-х гг. в НАТО пообещали России не расширяться на восток, но обманули.

В ходе телефонного разговора с Путиным 13 декабря Джонсон выразил «глубокую озабоченность» Великобритании из-за наращивания российских войск на границе с Украиной. Президент России, в свою очередь, поделился оценками текущей ситуации вокруг республики и отметил, что Киев целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.

Ранее по теме: Путин в разговоре с Джонсоном призвал исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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