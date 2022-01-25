Вашингтон пригрозил Москве более тяжелыми санкциями, чем в 2014 году
Власти США рассматривают введение санкций против России в случае обострения ситуации на Украине, которые могут повлечь за собой более тяжелые финансовые последствия, чем в 2014 г. Об этом заявил журналистам представитель администрации США во время телефонного брифинга, передает «РИА Новости».
«Когда в 2014 году мы ввели санкции, гораздо менее суровые, чем те, что мы рассматриваем сейчас, ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к его рекордному оттоку, обесцениванию (российской. — Ред.) валюты до 50%, а Центральный банк был вынужден задействовать 25% своих резервов для защиты рубля», — заявил представитель американской администрации.
Он уточнил, что речь идет о санкциях, касающихся сферы высоких технологий, оборонной промышленности, судоходства, искусственного интеллекта и роботостроения. «Мы говорим о лишении России продукции, которая является критически важной для ее собственных амбиций по развитию высоких технологий в таких сферах, как оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение», — сказал представитель администрации. «Экспортный контроль лишит Россию того, в чем Россия нуждается и не может просто заместить», — добавил он. Представитель Белого дома подчеркнул, что санкции будут введены единовременным пакетом, а не поэтапным.
Помимо этого представитель администрации заявил, что в Белом доме разрабатывают новые схемы по поставкам газа в Европу, и, если таковая необходимость будет, США предоставят альтернативные поставки газа своим европейским союзникам.
«По мере того как мы готовим меры для оказания максимального давления на российское руководство, мы в равной степени сосредоточены на минимизации нежелательных последствий. Мы знаем, что у многих из вас есть вопросы о потенциальном влиянии конфликта на Украине на поставки энергоресурсов… Если Россия решит использовать в качестве оружия свои поставки природного газа и сырой нефти, это не обойдется без последствий для российской экономики», — сказал он.
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае вторжения на Украину. Документ под названием «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также вводит санкции против международной межбанковской системы SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции». При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.
Вчера блок НАТО объявил об усилении своего присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Сообщалось, что страны — участницы альянса перебрасывают в регион корабли и авиацию. Перед этим издание The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщило о планах президента США Джо Байдена разместить в странах Прибалтики и Восточной Европы дополнительно несколько тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию.
Осенью в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного присутствия вблизи границ Украины. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки писал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Москва неоднократно говорила, что подобные сообщения не соответствуют действительности.