Столтенберг: НАТО не будет размещать войска на Украине

Ранее в январе представители России провели ряд консультаций по архитектуре европейской безопасности с США, НАТО и по линии ОБСЕ. В ходе встреч обсуждались в том числе предложенные Россией проекты соглашений с США и странами НАТО о нерасширении альянса на восток и выводе войск и вооружений из Восточной Европы. По итогам переговоров в минувшую пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен объявили, что Вашингтон на этой неделе передаст России письменные ответы на ее предложения, после чего стороны проведут еще одну встречу.