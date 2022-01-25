Столтенберг: НАТО не будет размещать войска на Украине
НАТО не будет отправлять боевые подразделения на Украину, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
«НАТО не будет размещать боевые подразделения на Украине», — приводит «РИА Новости» слова Столтенберга. По оценке российского МИДа, в настоящее время на Украине находится около 10 000 военных инструкторов из стран НАТО, из них порядка 4000 — американских.
Бывший премьер-министр Норвегии также отметил, что НАТО готов обсуждать с Россией вопросы безопасности, в том числе контроль над вооружениями и прозрачность военной деятельности, однако не намерен идти на компромисс по фундаментальным принципам альянса. По его словам, НАТО, как и США, отправит свои ответы на предложения России по гарантиям безопасности до конца недели.
Ранее Североатлантический альянс сообщил, что нарастит военное присутствие в Восточной Европе и отправит в Болгарию и прибалтийские страны дополнительные войска и корабли. Столтенберг подчеркнул, что НАТО может развернуть дополнительные боевые подразделения не только в Восточной Европе, но и в Черноморском регионе. Решение было принято на фоне угрозы военного вторжения России на Украину, о которой неоднократно предупреждали европейские и американские официальные лица. В Кремле планы военной агрессии отрицают.
Ранее в январе представители России провели ряд консультаций по архитектуре европейской безопасности с США, НАТО и по линии ОБСЕ. В ходе встреч обсуждались в том числе предложенные Россией проекты соглашений с США и странами НАТО о нерасширении альянса на восток и выводе войск и вооружений из Восточной Европы. По итогам переговоров в минувшую пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен объявили, что Вашингтон на этой неделе передаст России письменные ответы на ее предложения, после чего стороны проведут еще одну встречу.
Официальный представитель госдепа Нед Прайс накануне сказал, что США готовы к диалогу с Россией по гарантиям безопасности, но не будут идти на уступки. Он подчеркнул, что все предпринимаемые странами шаги должны быть взаимными.