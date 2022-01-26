Лавров заявил о потере генсеком НАТО связи с реальностью

24 января НАТО сообщил об усилении своего присутствия в Восточной Европе, сославшись на риски возможной эскалации ситуации на границе России и Украины. В частности, планируется, что Дания направит фрегат и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания — корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и истребители в Болгарию, Нидерланды — два истребителя F-35 в Болгарию. Франция же заявила о готовности направить в Румынию свои войска. В то же время Хорватия отказалась помогать НАТО в случае эскалации ситуации на Украине.