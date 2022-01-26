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Лавров заявил о потере генсеком НАТО связи с реальностью

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывание натовского политика о дальнейшем наращивании военного присутствия альянса на восточном фланге.

«Вы знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью», — сказал глава внешнеполитического ведомства журналистам в Госдуме.

Вчера Столтенберг в эфире телеканала CNN сказал, что НАТО не будет размещать свои боевые силы на Украине, однако может усилить военное присутствие на восточном направлении. Он также заявил, что Россия продолжает наращивать свой военный контингент на границе с Украиной.

24 января НАТО сообщил об усилении своего присутствия в Восточной Европе, сославшись на риски возможной эскалации ситуации на границе России и Украины. В частности, планируется, что Дания направит фрегат и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания — корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и истребители в Болгарию, Нидерланды — два истребителя F-35 в Болгарию. Франция же заявила о готовности направить в Румынию свои войска. В то же время Хорватия отказалась помогать НАТО в случае эскалации ситуации на Украине. 

Кроме того, как писало издание The New York Times, президент США Джо Байден планирует разместить в странах Прибалтики и Восточной Европы несколько тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию в дополнение к натовским силам, которые там уже есть. При этом МИД и Кремль неоднократно опровергали сообщения о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину. 

Ранее по теме: НАТО объявило об увеличении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации с Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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