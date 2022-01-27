CNN узнал о передаче Киеву копии ответа США по гарантиям безопасности
Власти Украины получили копию ответа США на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ был «полностью согласован» с Киевом и европейскими союзниками и партнерами.
Советник президента Украины Михаил Подоляк сообщил телеканалу, что ответ США был «правильной стратегией», а Россия должна воспользоваться шансом, чтобы с помощью дипломатии избежать «негативного сценария». Подоляк подтвердил, что ответ США был согласован с украинской стороной, и назвал его «всеобъемлющим, хорошо продуманным, фактическим и аргументированным».
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с США, 12 января — с НАТО, 13 января — с ОБСЕ. Вчера посол США в Москве Джон Салливан передал МИДу письменные ответы США на предложения России.
Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о якобы планах военного конфликта с Украиной. Возможность вторжения России на Украину опровергают и в Киеве. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что российские Вооруженные силы не создали ни одной ударной группировки, которая могла бы говорить о готовящемся наступлении на республику.