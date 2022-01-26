МИД РФ подтвердил получение ответа по гарантиям безопасности от США и НАТО
Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности, сообщила пресс-служба МИД РФ.
В опубликованном заявлении говорится, что замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана «по его просьбе». «В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», — говорится в заявлении.
Помимо этого в МИД сообщили, что посол РФ в Брюсселе Александр Токовинин получил письменный ответ НАТО по гарантиям безопасности. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не опубликует ответ США, если такая просьба поступит, но суть и содержание реакции Вашингтона будут донесены до общественности. Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности, подчеркнул Лавров.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь сообщил, что ответы России на предложения по безопасности предлагают «дипломатический путь вперед». Он также подчеркнул, что они скоординированы с союзниками и Украиной и содержат «позитивные моменты».
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Обсуждение предложений состоялось 10, 12 и 13 января. После этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что США и НАТО не хотят отказываться от расширения альянса на восток. Американский государственный секретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон считает «неприемлемыми» некоторые из российских предложений.