МИД РФ подтвердил получение ответа по гарантиям безопасности от США и НАТО

Помимо этого в МИД сообщили, что посол РФ в Брюсселе Александр Токовинин получил письменный ответ НАТО по гарантиям безопасности. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не опубликует ответ США, если такая просьба поступит, но суть и содержание реакции Вашингтона будут донесены до общественности. Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности, подчеркнул Лавров.