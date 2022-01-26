Посол США доставил в МИД РФ ответ на требования о гарантиях безопасности

Эту информацию также подтвердила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс. «Письменный ответ США России уже передан», — написала она в своем Twitter. Ранее в издании предположили, что в своем письменном ответе американская сторона укажет области, в которых США могут пойти навстречу России, но подробных ответов на каждый пункт там не будет.