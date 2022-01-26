Посол США доставил в МИД РФ ответ на требования о гарантиях безопасности
Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД РФ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на своего корреспондента. В газете утверждают, что Салливан доставил два письменных ответа на требования Москвы о гарантиях безопасности — от США и НАТО.
Эту информацию также подтвердила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс. «Письменный ответ США России уже передан», — написала она в своем Twitter. Ранее в издании предположили, что в своем письменном ответе американская сторона укажет области, в которых США могут пойти навстречу России, но подробных ответов на каждый пункт там не будет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если такая просьба поступит, но суть и содержание реакции Вашингтона будут донесены до общественности. Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности, подчеркнул Лавров.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Обсуждение предложений состоялось 10, 12 и 13 января. После этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что США и НАТО не хотят отказываться от расширения альянса на восток. Американский государственный секретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон считает «неприемлемыми» некоторые из российских предложений.