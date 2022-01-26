МИД заявил о получении части ответов по гарантиям безопасности
Россия получила некоторые ответы по своим предложениям по гарантиям безопасности, но в устной форме, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел страны Александр Грушко.
«Да, мы уже получили некоторые ответы на наши вопросы — пока в устной форме. Но, во-первых, нам хочется знать, почему некоторые наши предложения неприемлемы», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).
По словам замглавы МИДа, сегодня на «восточном фланге», прежде всего в районе Балтии и в Черноморском регионе, создаются угрозы и контругрозы. Из-за расширения НАТО «спокойные» регионы превращаются в зоны «военного соперничества», добавил он. При этом гарантии, предложенные Россией, помогут снять военную напряженность и «перейти на более рациональные способы обеспечения безопасности», сказал Грушко.
«Мы убеждены в том, что мирный потенциал наших инициатив будет реализован и поддержан», — подчеркнул он.
24 января НАТО объявил об усилении своего присутствия в Восточной Европе, сославшись на риски возможной эскалации ситуации на границе России и Украины. Кроме того, как писало издание The New York Times, президент США Джо Байден планирует разместить в странах Прибалтики и Восточной Европы несколько тысяч американских военнослужащих, корабли и авиацию. При этом МИД и Кремль неоднократно опровергали сообщения о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от Вашингтона и НАТО гарантий безопасности, так как Россия никому не угрожает, а США стоят у нее «на пороге» со своими ракетами. Отступать уже некуда, добавил он. Кроме того, президент напомнил, что в 1990-х гг. в НАТО пообещали России не расширяться на восток, но обманули.
В итоге 17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Обсуждение предложений состоялось 10, 12 и 13 января. После этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что США и НАТО не хотят отказываться от расширения альянса. Американский государственный секретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон считает «неприемлемыми» некоторые из российских предложений. Конкретный письменный ответ по гарантиям безопасности должен быть предоставлен России на текущей неделе, сообщил журналистам 24 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.