МИД заявил о получении части ответов по гарантиям безопасности

24 января НАТО объявил об усилении своего присутствия в Восточной Европе, сославшись на риски возможной эскалации ситуации на границе России и Украины. Кроме того, как писало издание The New York Times, президент США Джо Байден планирует разместить в странах Прибалтики и Восточной Европы несколько тысяч американских военнослужащих, корабли и авиацию. При этом МИД и Кремль неоднократно опровергали сообщения о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину.