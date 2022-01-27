Песков сравнил текущую ситуацию в мире с «холодной войной»

«То, что после 2014 года, после того, как на Украине был спровоцирован и при попустительстве целого ряда стран, которые взяли на себя противоположные обязательства и подписались под этими обязательствами, произошел государственный переворот, который привел к непоправимым событиям и который привел к тому, что в соответствии со всеми нормами украинского законодательства и международного права Крым принял решение стать частью Российской Федерации, конечно, начались процессы, которые привели к изрядной напряженности, которые по многим параметрам сейчас уже напоминают "холодную войну"», — сказал он.