Песков сравнил текущую ситуацию в мире с «холодной войной»
Процессы, которые начались в мире в 2014 г. в связи с ситуацией на Украине и отделением от нее Крыма, привели к напряженности в мире и напоминают «холодную войну», заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«То, что после 2014 года, после того, как на Украине был спровоцирован и при попустительстве целого ряда стран, которые взяли на себя противоположные обязательства и подписались под этими обязательствами, произошел государственный переворот, который привел к непоправимым событиям и который привел к тому, что в соответствии со всеми нормами украинского законодательства и международного права Крым принял решение стать частью Российской Федерации, конечно, начались процессы, которые привели к изрядной напряженности, которые по многим параметрам сейчас уже напоминают "холодную войну"», — сказал он.
«Холодная война», начавшаяся в 1946 г., формально завершилась в 1992 г. Тогда, 1 февраля, президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев подписали соответствующую декларацию в резиденции американского лидера Кэмп-Дэвид. В документе говорилось, что Россия и США больше не рассматривают друг друга как потенциальных противников, но их отношения отличаются дружбой и партнерством.
На сегодняшнем брифинге Песков адресовал политологам вопрос журналистов, когда «холодная война» началась снова. Он отметил, что сегодня можно лишь мечтать о подписании документов, аналогичных декларации 1992 г. Грядущая 30-летняя годовщина со дня подписания документа вряд может повлиять «на формирование политического сознания нынешних руководителей», добавил пресс-секретарь российского президента.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что США и НАТО должны предоставить стране письменные гарантии безопасности, поскольку та никому не угрожает, а они «стоят у нее на пороге со своими ракетами». Глава государства также напомнил о нарушенном обещании альянса не расширяться на восток. В итоге 17 декабря 2021 г. Министерство иностранных дел (МИД) опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с США, 12 января — с НАТО, 13 января — с ОБСЕ.
Вчера посол США в Москве Джон Салливан передал МИДу письменные ответы США на предложения России. Американская сторона попросила не публиковать документ. В то же время в НАТО заявили о нежелании отказываться от расширения.