Лукашенко заявил о вероятности войны в случае агрессии против Белоруссии или России

«Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях: если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия, если против нашей Белоруссии будет развязана горячая война. Мы все как один и даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего отечества», — сказал он, выступая с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту.