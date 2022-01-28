Лукашенко заявил о вероятности войны в случае агрессии против Белоруссии или России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность войны в случае, если против республики или союзной России будет развязана агрессия.
«Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях: если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия, если против нашей Белоруссии будет развязана горячая война. Мы все как один и даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего отечества», — сказал он, выступая с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту.
В случае нападения на Белоруссию на ее территорию прибудут «сотни тысяч» российских военных, заявил президент. Второй сценарий, при котором может начаться война и страна будет в ней участвовать, — непосредственное нападение на Россию, добавил он. При этом Лукашенко заверил, что Белоруссия выступает категорически против любых военных действий.
По его словам, западные страны укрепляют военную инфраструктуру вблизи границ Союзного государства, туда стягиваются войска НАТО, активизируются полеты американских стратегических самолетов и ведется речь о размещении ядерного оружия.
В середине января белорусский президент заявил, что у западных и северных рубежей республики со стороны Польши и прибалтийских стран находятся 30 000 военных, а также на ротационной основе размещены от 8000 до 10 000 американских военных. Он также заявлял, что Украина наращивает силы у белорусских границ, сосредотачивая подразделения нацгвардии, состоящие из «националистов-радикалов».
Сейчас Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе — до 9 февраля — планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе — с 10 по 20 февраля — пройдут совместные учения «Союзная решимость — 2022».