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CNN: у Зеленского и Байдена появились разногласия о «вторжении» России

Ведомости

Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским «прошел не очень хорошо», сообщил CNN источник в правительстве Украины.

В частности, стороны по-разному оценивают возможность российского «вторжения». Байден заявляет о его неизбежности, однако Зеленский считает, что угроза со стороны России остается «опасной, но неоднозначной» и нет уверенности в том, что нападение произойдет, подчеркнул собеседник. Помимо этого, Байден заявил украинскому лидеру, что США не намерены поставлять на Украину высокотехнологичные вооружения и перебрасывать туда свои войска.

В распространенном сообщении Белого дома, в свою очередь, говорится, что Байден «подтвердил» Зеленскому, что США «решительно отреагируют, если Россия вторгнется на Украину». Байден заявил, что в стране изучат возможность предоставления дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь украинской экономике в результате наращивания военной мощи России.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг содержание разговора Байдена и Зеленского. «Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности, корректная информация содержится лишь в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное — домыслы и спекуляции», — написал Никифоров в Facebook.

Осенью прошлого года западные СМИ стали публиковать материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о якобы имеющихся у нее планах вторгнуться в республику. В МИДе и Кремле объяснили, что страна проводит учения и перемещает войска внутри своей территории по собственному усмотрению. Информацию о вторжении на Украину там опровергли. Директор департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев сказал, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с республикой.

Ранее по теме: В Кремле и МИДе ответ США нашли неудовлетворительным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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