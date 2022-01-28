CNN: у Зеленского и Байдена появились разногласия о «вторжении» России
Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским «прошел не очень хорошо», сообщил CNN источник в правительстве Украины.
В частности, стороны по-разному оценивают возможность российского «вторжения». Байден заявляет о его неизбежности, однако Зеленский считает, что угроза со стороны России остается «опасной, но неоднозначной» и нет уверенности в том, что нападение произойдет, подчеркнул собеседник. Помимо этого, Байден заявил украинскому лидеру, что США не намерены поставлять на Украину высокотехнологичные вооружения и перебрасывать туда свои войска.
В распространенном сообщении Белого дома, в свою очередь, говорится, что Байден «подтвердил» Зеленскому, что США «решительно отреагируют, если Россия вторгнется на Украину». Байден заявил, что в стране изучат возможность предоставления дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь украинской экономике в результате наращивания военной мощи России.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг содержание разговора Байдена и Зеленского. «Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности, корректная информация содержится лишь в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное — домыслы и спекуляции», — написал Никифоров в Facebook.
Осенью прошлого года западные СМИ стали публиковать материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о якобы имеющихся у нее планах вторгнуться в республику. В МИДе и Кремле объяснили, что страна проводит учения и перемещает войска внутри своей территории по собственному усмотрению. Информацию о вторжении на Украину там опровергли. Директор департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев сказал, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с республикой.