CNN: у Зеленского и Байдена появились разногласия о «вторжении» России

Осенью прошлого года западные СМИ стали публиковать материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о якобы имеющихся у нее планах вторгнуться в республику. В МИДе и Кремле объяснили, что страна проводит учения и перемещает войска внутри своей территории по собственному усмотрению. Информацию о вторжении на Украину там опровергли. Директор департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев сказал, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с республикой.