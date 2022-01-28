Токаева избрали председателем правящей партии Казахстана «Нур Отан»
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева избрали председателем правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), сообщает пресс-служба президента.
«Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter. Ранее этот пост занимал бывший президент страны Нурсултан Назарбаев.
Ранее этот пост занимал бывший президент страны Нурсултан Назарбаев. 27 января сенат Казахстана выступил с предложением изменить статус Назарбаева, чтобы не согласовывать с ним основные направления внутренней и внешней политики.
Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и сложил полномочия в 2019 г. После этого он сохранил за собой посты главы Совбеза, лидера правящей партии «Нур Отан» и главы АНК. За год до этого положение о праве Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез страны было окончательно закреплено в 2018 г. В апреле 2021 г. Назарбаев объявил, что решил покинуть пост председателя АНК и передать его президенту Касыму-Жомарту Токаеву. В ноябре 2021 г. он покинул пост председателя правящей партии «Нур Отан».
Пост главы Совбеза Назарбаев передал Токаеву 5 января на фоне массовых беспорядков в Казахстане. Впервые после протестов Назарбаев обратился к гражданам 18 января. Он отметил, что с 2019 г. является пенсионером, находится в столице на заслуженном отдыхе и не покидал территорию Казахстана.