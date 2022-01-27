Сенат Казахстана предложил лишить Назарбаева привилегии статуса елбасы
Сенат Казахстана выступил с предложением изменить статус первого президента страны Нурсултана Назарбаева, чтобы не согласовывать с ним основные направления внутренней и внешней политики, сообщает Tengrinews.kz.
Инициатива сената предполагает корректировку статуса елбасы (в переводе с казахского означает «лидер нации». — Ред.), которым обладает Назарбаев. Этот статус закреплен в соответствующем законе, принятом в 2000 г., а необходимость согласования с ним государственной политики была закреплена поправками 2010 г.
Сенат предложил больше не согласовывать с Назарбаевым основные направления внутренней и внешней политики. Ранее парламентарии одобрили законопроекты, в которых предлагается отменить пожизненное председательство Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности — соответствующие полномочия должны быть переданы президенту Казахстана.
Помимо этого в парламенте обсуждаются изменения в конституционные законы, которые сохраняют право Назарбаева входить в Конституционный совет Казахстана и выступать в правительстве и парламенте. Законопроект для вступления в силу должен подписать действующий президент.
Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и сложил полномочия в 2019 г. После этого он сохранил за собой посты главы Совбеза, лидера правящей партии «Нур Отан» и главы АНК. За год до этого положение о праве Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез страны было окончательно закреплено в 2018 г. В апреле 2021 г. Назарбаев объявил, что решил покинуть пост председателя АНК и передать его президенту Касыму-Жомарту Токаеву. В ноябре 2021 г. он покинул пост председателя правящей партии «Нур Отан».
Пост главы Совбеза Назарбаев передал Токаеву 5 января на фоне массовых беспорядков в Казахстане. Впервые после протестов Назарбаев обратился к гражданам 18 января. Он отметил, что с 2019 г. является пенсионером, находится в столице на заслуженном отдыхе и не покидал территорию Казахстана.