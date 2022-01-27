Сенат Казахстана предложил лишить Назарбаева привилегии статуса елбасы

Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и сложил полномочия в 2019 г. После этого он сохранил за собой посты главы Совбеза, лидера правящей партии «Нур Отан» и главы АНК. За год до этого положение о праве Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез страны было окончательно закреплено в 2018 г. В апреле 2021 г. Назарбаев объявил, что решил покинуть пост председателя АНК и передать его президенту Касыму-Жомарту Токаеву. В ноябре 2021 г. он покинул пост председателя правящей партии «Нур Отан».