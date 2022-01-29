Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора
Новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) назначен Алексей Дружинин, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.
В декабре пост руководителя Росжелдора покинул Игорь Коваль, который работал в этой должности с мая 2021 г., сообщал кабмин.
Алексей Дружинин до назначения на пост главы Росжелдора более пяти лет работал исполнительным директором некоммерческого партнёрства, а позже саморегулируемой организации «Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава».
В 2004–2005 гг. он занимал должность начальника правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта, затем перешёл в Министерство транспорта, где проработал на разных должностях до 2014 г.
Дружинин является действительным государственным советником 2-го класса, награждён медалью «За развитие железных дорог» и нагрудным знаком «Почётный железнодорожник», отмечается в сообщении правительства.