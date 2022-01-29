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Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора

Ведомости

Новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) назначен Алексей Дружинин, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

В декабре пост руководителя Росжелдора покинул Игорь Коваль, который работал в этой должности с мая 2021 г., сообщал кабмин.

Алексей Дружинин до назначения на пост главы Росжелдора более пяти лет работал исполнительным директором некоммерческого партнёрства, а позже саморегулируемой организации «Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава».

В 2004–2005 гг. он занимал должность начальника правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта, затем перешёл в Министерство транспорта, где проработал на разных должностях до 2014 г.

Дружинин является действительным государственным советником 2-го класса, награждён медалью «За развитие железных дорог» и нагрудным знаком «Почётный железнодорожник», отмечается в сообщении правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных